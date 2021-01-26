Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
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Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu

26.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:23
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu

Rastgele yanıp sönen ışıklar ve tuhaf tesadüfler, bir adamın evinin içinde gizlenmiş maden kasasını keşfetmesine yol açtı. Evi seçmekten çok, bu ev için seçildiğine inanan adam, "Biraz çılgınca ama evin perili olduğundan şüpheleniyorum." dedi. Kasada, bölgenin tarihi hakkında önemli belgelerin ve maden haritalarının olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Camborne kasabasında yaşayan Cornishman Rupert Ellis, satın aldığı evin içinde bölgenin yerel tarihi ile ilgili önemli bilgiler olan bir maden kasası keşfetti. Birkaç yıl önce taşındığı evde sürekli ürkütücü olaylar yaşayan adam, evde doğaüstü bir şeyler olduğunu söyleyerek "Aradığım şeyi bulmak için bir haftamı duvarlara vurarak geçirdim" dedi.

"KENDİMİ PARTİDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yaklaşık dört ay önce ışıkların sürekli yanıp söndüğünü belirten adam, her gece aynı saatte duyduğu seslerle uyandığını belirtti. Ayrıca evine misafirliğe gelen bir arkadaşının da ayak sesleri duyduğunu söyleyen Ellis, "Yaşadığım olaydan korkmuyorum, kendimi partide gibi hissediyorum" dedi.

Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu

ASMAK İSTEDİĞİ POSTER, KASANIN BOYUTUNDAYMIŞ

Düzenlediği bir etkinliğin posterini evinin duvarına asmak isteyen Ellis, duvarda bir tuhaflık olduğunu ve matkapla duvarı deldiğini belirtti. Bu durumun rastlantı sonucu olmadığını belirterek "Bu çok tuhaf çünkü poster tam olarak kapının konumundaydı ve yaklaşık bir buçuk yıldır oradaydı. Ev, bana bu şekilde gizli mesajlar veriyor" dedi.

Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
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