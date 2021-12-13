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Perihan Savaş 4'üncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı

Perihan Savaş 4'üncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, 4'üncü doz korona virüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdı.

MUĞLA (İHA) - Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, 4'üncü doz korona virüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdı.

Covid-19 salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında Türkiye'de ilk maviye dönen Muğla'da ünlü sinema ve dizi sanatçıları da aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

Çekimleri Muğla'da devam eden 'Elkızı' dizisi başrol oyuncularından Türk sineması ve Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Perihan Savaş, 4'üncü doz korona virüs aşısını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırdı. Ünlü oyuncu hastaneye başvurarak yaptırdığı aşı esnasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan eşlik etti. - MUĞLA

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