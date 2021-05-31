Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
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Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi

Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boyayla zarar verilen peribacalarında 'mikro kumlama' tekniğiyle yapılan temizleme çalışmaları tamamlandı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boyayla zarar verilen peribacalarında 'mikro kumlama' tekniğiyle yapılan temizleme çalışmaları tamamlandı.

Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Başta Soğanlı Vadisi olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe, yüzlerce turisti ağırlıyor. İlçenin Araplı yokuşu mevkiinde bulunan 40 peribacasından bazılarına geçen aylarda sprey boya ile zarar verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, peribacalarının temizlenmesi için ocak ayında çalışma başlattı. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, sprey boyayla yazılan yazıları, 'mikro kumlama' tekniğiyle yüzeye uygun kum püskürterek eski haline getirdi. Bölgede yapılan temizleme çalışması tamamlandı.

'BUNLAR TARİHİ VARLIKLARIMIZ'

Peribacalarına zarar verilmemesini isteyen Araplı Mahalle Muhtarı Hamza Bulut, "Burada bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişiler sprey boyalarla yazılar yazarak zarar vermişti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından buranın temizliği yapıldı. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, buralar koruma altına alındı. Mümkünse buralara sprey boyalarla yazılar yazmasınlar. Peribacalarına zarar verenler belirlendiğinde yetkililer tarafından ceza uygulanacak. Buraya 'aşkım, seviyorum' gibi sevgili isimleri yazılıyor. Burada artık temizleme çalışmaları bitti. Biz turizmin olduğu bir ülkedeyiz. Vatandaşlar bu işleri bilinçsiz yapıyor. Bilinçli olsalar zaten yapmazlar. Bunu taş, kaya olarak görüyoruz ama bunlar bizim tarihi varlıklarımız. Bunları korumak bizlere düşer" diye konuştu.

 


Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi
Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar, 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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