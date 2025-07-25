İhbarların ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, arazözler, orman işçileri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları hızla bölgelere sevk edildi. Perge Antik Kenti yanıyor mu?

YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN YANGINLAR VE TAHLİYELER

Yangınların yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde, polis ekiplerinin anonslarıyla vatandaşların tahliyesi sağlandı. Hem havadan hem karadan müdahale aralıksız devam etti. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:

"Antalya / Aksu ve Muratpaşa'daki yangınlara müdahale ediyoruz. 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi, 186 personel görevde."

ifadelerine yer verdi. Yangınları en kısa sürede kontrol altına alma hedefiyle yoğun müdahale sürdürüldü.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Yapılan etkili müdahaleler neticesinde; Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'taki yangınların tamamı kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları ve ormanlık alanlara giriş çıkışlara karşı tedbirli davranmaları yönünde uyardı.

YENİ YANGIN: GAZİPAŞA (DOĞANCA MAHALLESİ)

Ayrıca Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde yeni bir orman yangını daha çıktı. Bu yangına da karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangının çevreye yayılmaması için ekipler alarma geçmiş durumda.

PERGE ANTİK KENTİ YANIYOR MU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre:

"Aksu ilçesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaşmış ancak koordineli müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde herhangi bir zarar oluşmamıştır."