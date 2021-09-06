Perde Arkası: Kırılma Noktası Filmi
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Perde Arkası: Kırılma Noktası Filmi

Perde Arkası: Kırılma Noktası Filmi
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Perde Arkası: Kırılma Noktası filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Perde Arkası: Kırılma Noktası filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Perde Arkası: Kırılma Noktası, Amerikalı tenisçi Mardy Fish'in hayatına odaklanıyor. Profesyonel hayatında hızla yükselen Mardy Fish, zamanla başarısını sürdürmek için üzerinde baskı hissetmeya başlar ve bu durum onun hayatının tamamen değişmesine neden olan ruhsal sorunlar yaşamasına neden olur.

Yönetmen: Chapman Way, Maclain Way

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Untold: Breaking Point

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 68 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 07.09.2021

Perde Arkası: Kırılma Noktası Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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