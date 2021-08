Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı konusu! Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı oyuncuları

Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı filminin fragmanı, oyuncuları, konusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı ne zaman çekildi? Hangi ülkenin filmi?

Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan film, 2010 yapımı fantastik macera türündedir.

PERCY JACKSON & OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI KONUSU

Bir gün birisi çıkıp size Antik Yunan tanrılarının hala hayatta olduklarını söylese ne yapardınız? Ya ailenizden birinin bu tanrılardan biri olduğunu öğrenseniz? Olağanüstü güçlere sahip olduğunuzun farkına varsanız? Bir de peşinize mitolojik efsanelerdeki canavarlar düşse? Ne yapardınız? Percy'nin yaptığını…

Bir fantastik/komedi filmi olan "Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief" Harry Potter and the Philosopher's Stone ve Harry Potter and the Chamber of Secrets filmlerinin yönetmeni Chris Columbus tarafından beyazperdeye aktarılıyor.

PERCY JACKSON & OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI OYUNCULARI

Kevin McKidd, Sean Bean, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Logan Lerman

Yönetmen: Chris Columbus

Senaryo: Rick Riordan, Craig Titley

Filmin Türü: Fantastik, Macera,

Orijinal Adı: Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Yapımcı Firma: 1492 Pictures [us]

Yapım Yılı: 2010

Yapım Ülkesi: Kanada, ABD

Resmi Sitesi: http://www.percyjacksonthemovie.com/

Dağıtıcı Firma: Tiglon Film

Vizyon Tarihi: 19.02.2010