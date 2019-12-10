Perakende Günleri 2019'un Geleceğin Markaları Dijital Dönüşümü seçiyor

10.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:36

Yarattığı bulut tabanlı ticaret platformu ile çalıştığı markalara yeni bir vizyon katan Akinon'un kurucu ortağı Tolga Tatari de etkinliğin ilk gününde e- ticaretin teknolojiyle birlikte gelen dönüşümünü anlatan bir konuşma yaptı. Geleceğin markalarından biri olabilmenin yolunun değişen e-ticaretin bir parçası olmaktan geçtiğini anlatan Tatari, yeni teknolojilerle değişen e-ticaretin günümüzdeki durumunu ve geleceğine dair öngörülerini de paylaştı. E-ticaret platformları, mobil ve mağaza içi uygulamalar, pazaryeri entegrasyonları, e-ihracat ve diğer kurumsal çözümlerin işletmelere neler katacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tolga Tatari, şirketlerin dijital dönüşümünün neden gerekli olduğu sorusunu cevapladı.

"Black Friday'de, müşterilerimizin 61.4 milyon site ziyaretini 1.1 milyon siparişe çevirmeyi başardık ."

Günümüzde kendi başına büyük bir endüstri haline gelen e-ticaret, her geçen gün teknolojiye paralel olarak daha da gelişerek sektöre büyük değişimler getirmeye devam ediyor. Gelişen teknolojilerle birlikte, ancak sistemlerini çevrimiçi alışverişe ve omni-channel'a entegre edebilen firmaların ayakta kalabileceğini anlatan Tolga Tatari, son yıllarda e-ticaret operasyonlarının markalar için 'geleceklerini üzerine inşa ettikleri' bir kanal haline geldiğinin altını çizdi.

Akinon Kurucu Ortağı Tolga Tatari, konuşmasında tüketicinin özel indirim günlerine olan ilgisinin de gün geçtikte arttığını belirtti. "Black Friday" indirimleri üzerinden örnek veren Tatari; "Geçen kasım ayındaki indirim dönemine göre markalar bu sene cirolarını %138 artırdılar. Ama bu artış tüketiciler daha fazla harcadığı için değil. Sepet başına tutar %14 artmış ama sepet başına %19 daha az ürün satılmış. Daha az ürün daha pahalıya satılmış. Biz de Akinon olarak altmışa yakın firmamızın 61.4 milyon site ziyaretini 1.1 milyon siparişe çevirmeyi başardık" dedi.

Bulut teknolojileri üzerinde çalışan ürünler sayesinde, iş birliği yaptığı markaların müşterilerine hızlı ve benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmaları için gerekli bütün altyapıyı sağlayan Akinon'un perakende şirketlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirdiğinin ve bu sene Akinon ile çalışıp dijital dönüşümünü sağlayan markaların cirolarının %10'undan fazlasının dijital kanallardan geldiğinin altını çizdi.

"Akinon olarak çalıştığımız bütün markaların büyüme oranlarını artırdık."

İyi bir omni-channel operasyona sahip olarak müşteriye her kanaldan dokunabilmenin müşteri sadakatini sağlamakta en önemli koşul haline geldiğini ve e-ticaret için kullanılan altyapıların bu süreçteki en önemli sorunlardan biri olduğunu söyleyen Tatari; "Türkiye'de 2-3 senede bir kullanılan altyapıyı değiştirmek zorunda kalan firmalar var ve bu değiştirme harekâtı ortalama 255 gün sürüyor. Biz Akinon olarak bu süreyi 85 güne indirdik ve artık dünyanın en büyük teknoloji firmalarıyla rekabet ediyoruz. Omnitron isimli bulut tabanlı bir platform yarattık kendisi birçok kanalı düzenleyerek markaların satışlara ve müşteri deneyimine odaklanmasını sağlıyor. Bu durum, çalıştığımız bütün markaların büyüme oranlarına yansıdı. Bu sene markalarımız, Akinon platformu üzerinden 8 milyon sipariş alarak 1,7 milyar TL'lik bir ciro yaptı" dedi.

Kaynak: Bültenler