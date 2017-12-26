Pera Eğitim'den Yeni Atölyeler!

Pera Müzesi'nin eğitim programı, Bana Bak! sergisinde yer alan çağdaş sanatçıların eserlerinden hareketle, beden, kimlik ve temsil kavramlarını inceliyor. Seçkideki portrelerden ilham alan atölyeler, katılımcıları fotoğraf, resim, kolaj, mozaik ve ekolojik baskı gibi teknikleri kullanmaya yönlendiriyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programda farklı sanat dallarının birleştiği, bedensel deneyime yönelik içerikler de sunuluyor.

Louis Kahn'a Yeni/den Bakış sergisinden ilham alarak oluşturulan atölyeler ise mimari yapılara ve mimarlık kavramına odaklanıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, katılımcılara Amerikalı mimar Louis Kahn'ın eserlerine bir bakış sunarken, ışık ve gölge üzerinden yeniden yorumlamalarına olanak tanıyor. Katılımcılar, atölyeler kapsamında maket, eskiz, çizim, suluboya tekniklerini kullanarak kil, gönye, T cetveli gibi malzemeler aracılığıyla mimarlık mesleğini keşfe çıkıyor.