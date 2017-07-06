Pepe'nin, Neden PSG'yi Değil de Beşiktaş'ı Tercih Etmesinin Sebebi Belli Oldu

Beşiktaş'ın Pepe transferindeki perde arkası olay! ESPN, Pepe'nin neden PSG'ye değil de Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

PSG, İLK 11 GARANTİSİ VEREMEDİ

İddiaya göre ilk olarak PSG ile görüşen Pepe, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Pepe, PSG'de ilk 11 garantisi isterken Henrique, takımda Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi iyi defans oyuncularının olduğunu ve kadro garantisi veremeyeceklerini söyledi.

PSG'NİN TEKLİFİ VE DÜNYA KUPASI

Öte yandan PSG'nin Portekizli oyuncuya 1+1 yıllık teklif sunduğu, Beşiktaş'ın 2 yıllık teklifinin ise daha cezbedici olduğu ileri sürüldü.

2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile son kez büyük bir turnuvaya katılmayı planlayan Pepe'nin bu nedenden dolayı sürekli 11 oynayacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi.