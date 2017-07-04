Pep Guardiola, Eski Takımı Barcelona'dan Transfer Yapacak

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Barcelona'nın 16 yaşındaki stoperi Eric Garcia ile ilgilendiklerini doğruladı.

"TRANSFER ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İspanyol TV3'e konuşan Guardiola, "Eric Garcia ile ilgili gelen raporlar harika. Onu izlerken görme fırsatı bulamadım ama onu sık sık izleyenlerden bizzat dinledim. Onu transfer etmeye çalışıyoruz. O da kariyerinde bir adım atmak istiyor. Biz de ona İngiltere'de oynama fırsatını vermek istiyoruz." dedi.

Diario Sport'a göre Manchester City'nin, La Masia'nın en yetenekli oyuncusu olarak görülen Eric Garcia için Barcelona'ya 1.7 milyon Euro yetiştirme bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Eric Garcia'nın menajeri olan Barcelona efsanesi Carles Puyol'un, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek transferi resmileştireceği ifade edildi.