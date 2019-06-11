Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde uçmuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının artık Arizona'daki Amerikan Luke Hava Üssü'nde uçmadığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Sözcü Andrews, "Bakanlığımız Türk pilotların artık burada uçmadığının farkında. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programının yavaşlatılması için Türk müttefiklerimizle ortak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Luke hava üssüyle ilgili gelişmeleri aktaran Reuters'ın savunma muhabiri Phil Stewart, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Geçtiğimiz hafta ise yeni pilotların eğitimi durdurulsa bile ABD'de olanların eğitiminin Temmuz sonuna kadar devam edeceğini duymuştuk" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı bir mektupta, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın yazdığı ve haftasonu sızdırılan mektupta, S-400 planı devam ederse Türk pilotların eğitiminin de durdurulacağı belirtiliyordu.

Shanahan bu mektupla Türkiye'nin ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını kaydederek mevcut bunalımın Ankara'nın ittifak ile ilişkisine olumsuz yansıyacağını resmen ilan etmiş oldu.

Shanahan'ın mektubunda S-400 konusunda kararlı olması durumunda Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını uygulamak konusunda "güçlü bir kararlılık olduğu" belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise mektupla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir."