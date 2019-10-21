Pentagon: Suriye'de petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ABD askeri kalabilir

21.10.2019 17:48

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, SDG ile beraber bir grup Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının yakınında tutulmasının seçenekler arasında olduğunu söyledi.



Pentagon'un başındaki Esper, petrol yataklarının IŞİD veya başka devletlerin kontrolüne geçmesini önlemek bu seçeneğin masada olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle