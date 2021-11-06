Pendik'teki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sapanbağları Mahallesi Adil Sokak'ta, Muhammed Yusuf Ç. yönetimindeki 41 AAF 693 plakalı otomobil, Zafer K.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Otomobil, daha sonra kaldırımdaki yaya ile bisikletliye çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Yusuf Ç. ile aynı araçtaki Oğulcan A, motosiklet sürücüsü Zafer K, yaya Aysun K. ile bisiklette bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

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