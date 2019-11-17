Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
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Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Pendik'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul'da toprağa verildi.

17.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:42
Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, 'da toprağa verildi.

Orhan, Ahmet ve için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yılmaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı'na defnedildi.

Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
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