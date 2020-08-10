Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Pendik'te meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı.
10.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:34
Pendik'te meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Cumartesi Günü sabah saatlerinde Pendik Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan trafik ışıklarında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken kazayı gören sürücüler kadının yardımına koştu. Kaza anı bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA