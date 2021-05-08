PENDİK'TE YOLA DÖKÜLEN YAĞ, MOTOSİKLET KAZASINA NEDEN OLDU: 1 YARALI

PENDİK Eşref Bitlis Bulvarı'nda yola dökülen yağ, kazaya neden oldu.

PENDİK Eşref Bitlis Bulvarı'nda yola dökülen yağ, kazaya neden oldu. Yolda ilerleyen bir motosikletli kurye, motosikletin yağlı zeminde kayması üzerine düşerek yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yola dökülen yağı fark edemeyen motosikletli kurye Rıfat K., 34 EAV 548 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Bir anda kaymaya başlayan motosiklette dengesini kaybeden Rıfat K., düşerek önce kaldırıma ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahale sonrası ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yağın yola nasıl döküldüğünü araştırmak üzere çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN