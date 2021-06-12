Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
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Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik Kavaklı mahallesinde 4 katlı binanın bodrum katında Seramik atölyesi olarak üretim yapan iş yerinde yangın çıktı.

Pendik Kavaklı mahallesinde 4 katlı binanın bodrum katında Seramik atölyesi olarak üretim yapan iş yerinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Olay, gece 23.50 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında Seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde gerçekleşti. İddia 'ya göre Seramik atölyesinin fırın kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın etrafta bulunun kolilere ve diğer malzemelere sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Mahalle sakinleri yoğun duman altında kaldı.

Çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Görgü tanığı Dursun Özen," Seramik atölyesi burası fırın kısmında yangın çıkmış. Kolilere sıçramış yanıyor şimdi. içerde kimse yok. Mahsur kalan yaralanan, ölen olmadı" dedi - İSTANBUL

Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü
Pendik'te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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