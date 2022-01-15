Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı - Haberler
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Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı

Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre PENDİK Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği otoparkındaki bir polis aracı alev alev yandı.

PENDİK Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği otoparkındaki bir polis aracı alev alev yandı. Alevler polikliniğin arşiv binasına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 03: 00 sıralarında Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği otoparkında meydana geldi. Hastane bahçesinde park halinde bulunan 34 A 94159 plakalı resmi polis aracında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen polis aracından yükselen alevler, hastane bahçesinde bulunan tek katlı arşiv binasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu, polis aracı kullanılamaz hale gelirken ve hastane arşivinde hasar oluştu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı

Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı

Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı

Son dakika haberi | Pendik'te polis aracı yandı, alevler hastanenin arşiv binasına sıçradı

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Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika gelişmesine göre PENDİK Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği otoparkındaki bir polis aracı alev alev yandı.

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