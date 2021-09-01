Pendik'te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere vurup taklalar attı: 1 yaralı
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Pendik'te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere vurup taklalar attı: 1 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere vurup taklalar attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te E-5 bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce beton bariyerle vurdu, ardından taklalar atıp ters yattı.

Pendik'te E-5 bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce beton bariyerle vurdu, ardından taklalar atıp ters yattı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü çevredekiler sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaza, Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı E-5 bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre 34 EOB 71 plakalı Honda Civic markalı aracın sürücüsü Yusuf K. (60)'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Araç ilk önce beton bariyerlere vurdu ardından taklalar atarak durabildi. Ters vaziyette kalan aracın içinde sıkışan yaralı sürücüyü kazaya tanık olanlar çıkarttı. Yol üzerinde aynı istikamette yol aldığı sırada kazaya tanık olan Cüneyt Gün, ambulans gelene kadar yaralının başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırırken, kaza sebebiyle yolda oluşan trafiği polis ekipleri denetime aldı.

Cüneyt Gün, "Şu kısımda büyük bariyerler var o bariyerlere çarptı araç. Kaç takla attığını sayamadım. Takla ata ata durdu. Amca içerisinde tekmiş. Ben araçtan inip gelene kadar içinden çıkardılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te kontrolden çıkan araç beton bariyerlere vurup taklalar attı: 1 yaralı - Haberler
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