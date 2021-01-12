Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

12.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:07

Pendik'te kamyonet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Pendik'te kamyonet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak'ta Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde 1 kamyonetin çalınması ve Velibaba Mahallesinde de 1 kamyonetin çalınmaya teşebbüs edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 23 yaşındaki şüpheli S.Y.'yi kaldığı evde gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, olayı gerçekleştirirken üzerinde bulunan kıyafeti de bulundu.

"Hırsızlık" başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kurtköy Mahallesinden çalınan kamyonet, 9 Ocak'ta Kartal ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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