Pendik'te kamyonet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Pendik'te kamyonet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak'ta Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde 1 kamyonetin çalınması ve Velibaba Mahallesinde de 1 kamyonetin çalınmaya teşebbüs edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 23 yaşındaki şüpheli S.Y.'yi kaldığı evde gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, olayı gerçekleştirirken üzerinde bulunan kıyafeti de bulundu.

"Hırsızlık" başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kurtköy Mahallesinden çalınan kamyonet, 9 Ocak'ta Kartal ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz