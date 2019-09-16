Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
PENDİK, TEM Bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alkollü olduğu ileri sürülen 34 ED 7418 plakalı aracı kullanan Kamil Dalkılıç'ın otomobilin içerisinden alkol şişeleri çıktı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- İstanbul