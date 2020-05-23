Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı

Pendik'te İETT otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı.

23.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:35

Pendik'te İETT otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 132 Akfırat-Kartal hattında çalışan Ercan Kaymakçı idaresindeki İETT otobüsü, Ankara Caddesi'nde Pendik yönüne seyir halindeyken aynı yönde refüj sulaması yapan Pendik Belediyesine ait sulama tankeriyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü Kaymakçı sürücü mahalinde sıkışırken, otobüste bulunan 7 yolcu ile tanker sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan İETT sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir İtalya Karaçi
Şu an buradasınız: Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 09:39:47. #1.14#
title