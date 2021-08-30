Pendik'te gecekondu yangını

Pendik Yayalar Mahallesi Yayalar Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın meydana geldi.

Pendik Yayalar Mahallesi Yayalar Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın meydana geldi. Saat 06: 23 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Pendik ve Kurtköy İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre