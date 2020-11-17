Eski ortağını kredi borcunu ödemediği için öldürmüş
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Eski ortağını kredi borcunu ödemediği için öldürmüş

17.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:26

Pendik'te bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulunan Hidayet Gülümser'in cinayet zanlısı olarak eski iş ortağı Hacı D. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Hacı D'nin, iş yeri açarken aldıkları kredinin kendi payına düşen kısmını ödemediği için arkadaşını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Güzelyalı mahallesinde 14 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden gelen silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın içinde bir cansız bedenle karşılaşmışlardı. Yapılan incelemede cansız bedenin 31 yaşındaki Hidayet Gülümser'e ait olduğu, bu kişinin daha önceden 2 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edilmişti.

CİNAYETİN FAİLİ ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Hidayet Gülümser'in olay günü eski iş ortağı Hacı D. ile görüştüğünü tespit etti. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan 30 yaşındaki Hacı D. Sultanbeyli'nde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. Polis soruşturmasına göre Hidayet Gülümser ile Hacı D'nin 2018 yılında Siirt'te bir mobilya dükkanı açtıkları, bu işyerini açarken 350 bin lira kredi aldıkları tespit edildi. Ancak işleri kötü gidince dükkanı kapatan iki arkadaşın 2020 yılını Ocak ayında İstanbul'a döndükleri ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Hacı D'nin "Kredi borcunun 150 bin liralık kısmı ona aitti. Ancak bir türlü ödemiyordu. Defalarca ona ödemesi için söyledim. Son buluşmamızda kesinlikle borcunu ödemeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim." dediği öğrenildi

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından Anadolu Adalet sarayına gönderilen Hacı D. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski ortağını kredi borcunu ödemediği için öldürmüş
Eski ortağını kredi borcunu ödemediği için öldürmüş
Eski ortağını kredi borcunu ödemediği için öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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