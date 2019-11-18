Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

18.11.2019 01:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 01:50

PENDİK Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Olayı öğrenen öfkeli kalabalık 2 şüpheliyi yakalayıp darbetti. Polisin müdahalesiyle mahalleli sakinleştirilirken, 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Çamçeşme Mahallesi Seher sokakta 2 kişinin gece saatlerinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen şüphelilerin çocuğu taciz edip kaçırmaya çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliye tepki gösterdi. Vatandaşların müdahalesi üzerine panikleyen şüpheliler Höyük sokağa kaçtı. Gerginlik üzerine ayağa kalkan mahalleli, Höyük sokakta 2 şüpheliyi yakalayıp linç etmek istedi. İhbar üzerine, olayın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine öfkeli kalabalık kontrol altına alınırken, vatandaşlar tarafından darbedilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şüphelilerin tedavilerinin tamamlanması sonrası sorguya alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA