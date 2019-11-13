Pendik'te düğündeki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

13.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:34

PENDİK'te sokak düğününe gelen davetlilere yönelik bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırı ile gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırının, geçimsizlik nedeniyle evini terk eden kızın ailesine yönelik olduğu tespit edildi. Olayı pompalı tüfekle gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki E.E. olduğu belirtildi.

Pendik, Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda biri pompalı tüfekli 3 saldırgan, bir sokak düğününe gelen 3 davetliye düğün alanının yakınında ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şenol Kara (38) hayatını kaybederken, kardeşi Murat Kara, babası İlyas Kara yaralanmıştı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARA YAKALANDI

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis saldırganların bir otomobille olay yerine geldiklerini şüphelilerden birinin otomobilin bagajından pompalı tüfek çıkartması ve olay sonrasında kaçışlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın ardından 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmalarda olayın iki aile arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitme noktasına gelen bir evlilik yüzünden, aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Arif E.(31) ile Gülden E.'nin bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına geldikleri, Gülden E.'nin evini terk ederek baba evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Pendik'te yaşamaya başlayan Gülden E.'nin ailesiyle birlikte bir düğüne gideceğini duyan boşanmak istemeyen Arif E. ve yanındaki akrabalarının yaşadıkları İzmit'ten gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis tarafından yakalanan Arif E., Cemal E.(38), Haydar E.(54), Hüseyin E.(41) Mert E.(22) ile olayda silahı kullanan 16 yaşındaki E.E. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul