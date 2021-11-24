Pendik'te doktoru darp eden hasta tutuklandı

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te doktor Esma D.'nin saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklandı. Şüpheli, "Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim" diyerek kendini savundu.

Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor Esma D., 17 Kasım'da M.İ. isimli bir kadının saldırına uğradı. Genç doktorun saçlarını çeken saldırgan, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle zorla ayrıldı. Olayın ardından gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Bilincim yerinde değildi' diyerek kendini savundu

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, kasten yaralama kastının olmadığını söyleyerek, "Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim. Doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım. Doktor hanımın, 'bu serumu çıkarmış, ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam bilemiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Savcılık, şüpheli M.İ.'yi, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Tutuklandı

Hakimlik, suçun işlendiğine dair somut delillerin bulunması, eylemin hiçbir sebep yokken gerçekleştirilmiş olması ve şüphelinin kamu görevini ifa eden doktora karşı görevi sırasında işlediği gerekçeleriyle şüpheli M.i.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Müşteki doktor: "Saçlarımı eline dolayarak kopardı"

Öte yandan, müşteki doktor Esma D.'nin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Genç doktor, Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını söyleyerek, "Olay günü M.İ. isimli kadın müşahede odasına alındı. Hasta müşahede odasında kolundaki damar yolunu çıkardıktan sonra arkadan bana saldırdı. Saçlarımı eline dolayarak saçlarımı kopardı, canımı acıttı. Şahıs saldırgan hareketlerine devam etti. Emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirmişler" diyerek şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet