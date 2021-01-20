Sahildeki vatandaşlar gördü, denizden donmuş erkek cesedi çıkarıldı

Dün akşam Pendik sahilinde vatandaşların ihbarı üzerine denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Şahsın 60 yaşında olduğu tespit edilirken görgü tanıklarından biri cansız bedenin donmuş olduğunu söyledi.

Dün saat 18.00 sıralarında Pendik Sahili'nde denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

KARAYA ÇIKARILDI

Ekipler, 25-30 metre uzaklıkta olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi cesedi Pendik Marina'ya çıkardı.

60 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde cesedin Servet Celep (60)'e ait olduğu belirlendi. Celep'in cansız bedeninin yapılan incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

"CANSIZ BEDENİ DONMUŞ"

Serdar Satılmış, "Yaklaşık bir saat önce arkadaşlar görmüşler. Polise ihbar ediyorlar. Donmuş ceset. Deniz polisi geldi, çıkardı. Burada haliyle kalabalık oldu. Fakat kimliği henüz belli değil fakat sanırım birkaç saattir suda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı