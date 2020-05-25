Pendik'te çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
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Pendik'te çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Pendik'te çukura düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

25.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:04

Pendik'te çukura düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kurtgörmüş köyünde çiftliği bulunan Osman Özdemir'e ait inek, komşu çiftliğin arazisinde foseptik için açılan 5 metrelik çukura düştü.

Çoban köpeklerinin havlaması üzerine ineğin çukura düştüğü fark edilerek, jandarma ve itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel hayvan taşıma halatları ile bağladıkları ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.

İneğin düştüğü çukur kapatıldı.

Pendik'te çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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