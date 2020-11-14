Pendik'te kanlı infaz! Saldırgan, kapıyı açıp kamyonetin sürücüsüne kurşun yağdırdı

Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde park halindeki kamyonetin sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Aracının içinde kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybederken polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; park halindeki 34 NYZ 37 plakalı kamyonetin sürücüsü Hidayet Gülümser silahlı saldırıya uğradı.

KAMYONETİN KAPISINI AÇIP KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırgan kamyonetin kapısını açtıktan sonra sürücü koltuğunda oturan Gülümser'e peş peşe ateş etmeye başladı. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerin duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulan Gülümser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonetin çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri 2 boş kovan buldu.

HABERİ ALAN GENCİN YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Haberi alan gencin yakınları olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kamyonetten çıkartılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı