Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi
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Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

21.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:00
Pendik'te annesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Pendik'te annesini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pendik'te annesini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.15 sıralarında Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'taki evinin önünde T.D'nin (42) bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan oğlu M.T'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Saldırıda yaralanan T.D'nin 10 yıl önce eşinden ayrıldığı, 6 yıldır başkasıyla yaşadığı, oğlu M.T'nin bu durumu kabullenememesi sonucu annesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan T.D'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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