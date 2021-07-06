PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
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PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu.

PENDİK'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence de gördükleri tespit edilirken, polis soruşturma başlattı.

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, bir çoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi. Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.

"BU OLAYDAN SONRA UYUYAMIYORUM"

Köpekleri ölü olarak gören hayvansever Sevgi Elik "Gittiğimizde köpeklerin ölü olduğunu gördük. Belediye ve polis ekiplerine haber verildi. Gelip olayla ilgili araştırmalara başladılar. En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü olarak gördük" dedi.

"BİLİNÇLİ YAPILAN BİR ŞEY BU"

Bir başka hayvansever Fatih Yazıcı ise, "Bizim besleme alanlarımızdan bir yer orası. Bu olay canımızı çok yaktı. Resmen perişan olduk. İçimizi çok sızlattı. İnsanlar mahalle aralarında topluyorlar köpekleri, böyle belirli bir yerlere atıyorlar. Köpekleri sevenler var, sevmeyenler var. Onları seven kişiler yapmamıştır zaten. Bilinçli olarak yapılan bir şey bu" diye konuştu.

PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ
PENDİK'TE 17 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU; İŞKENCE YAPILIP ZEHİRLENMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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