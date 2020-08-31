24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
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24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu

Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde 24 yaşındaki gencin cansız bedeni kayaların arasında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin boğazına bağlı halatı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

31.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:34

İstanbul Pendik sahilinde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu.

BOĞAZINA HALAT SARILI HALDE BULUNDU

Olay geçtiğimiz gün Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde kayalıklar arasında gerçekleşti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kayalıklar etrafında güvenlik önlemi alırken şahsın boynuna halat geçirildiği fark edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayalıklar arasında boğazını halat sarılı halde ölü bulunan 24 yaşındaki Tuncay İşcan'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu

VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Cevizli, "İki kadın kayalıkların orada oturuyordu. Bayanlar bağrıştılar. Bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar aşağı inip baktıklarında cesedi gördüler" dedi. Abdullah Güneyli ise, "Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf olarak tabi üzüldük böyle genç yaşta bir arkadaş ölümüne" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
30 AĞUSTOS: adam öldürülüyor ülke ne halde geldi diyor tam bir geri zekalı
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DAMAT İBRAHİM PAŞA: Kimbilir ne derdi vardı garibin. . .
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HEKİMOĞLU: Gençlerimiz geleceklerinden ümitsiz yaşıyor. . Malesef büyük çoğunluğu işsiz. İşi olanlarda çok zor geçiniyorlar. Allah c. c yardımcımız olsun.
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