Pendik sahil yolunda kaza yapan otomobil devrildi
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Pendik sahil yolunda kaza yapan otomobil devrildi

Pendik sahil yolunda kaza yapan otomobil devrildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK Sahil Yolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak, orta refüje devrildi.

PENDİK Sahil Yolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak, orta refüje devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, otomobilde hasar oluştu. 

Kaza, saat 19.30 sıralarında Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Faruk Dinç yönetimindeki 34 CAM 400 plakalı otomobil iddiaya göre seyir halindeki başka bir aracın sıkıştırması sonucu orta refüje çıkarak devrildi. Kazayı görenler yardıma koştu. Otomobilde bulunan 6 kişi çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de gönderildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kazayı gören bir kişi, "Arkadaşlar geliyordu. Arka kısımda 4 kişi oturuyordu. Bir tane beyaz araba sıkıştırdı. Kontrolü kaybettikten sonra ön tekerini kaldırıma çarptı takla attı. Allah korudu. Ağır bir yaralı yoktu zaten insanlar yardım etti, çıkardılar sonra itfaiye, ekipler geldi" dedi. 


- İstanbul
Pendik sahil yolunda kaza yapan otomobil devrildi
Pendik sahil yolunda kaza yapan otomobil devrildi
Pendik sahil yolunda kaza yapan otomobil devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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