Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek - Haberler
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Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Haberler | Güncel

- Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Sosyal Destek Yardımı yapıyor.

- Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek

İSTANBUL - Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Sosyal Destek Yardımı yapıyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere 750 TL ödeneceğini duyurdu. Başvurular belediyenin resmi WEB sitesinden alınıyor.

Pendik Belediyesi üniversiteli gençlere destek sağlıyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye geçen tüm öğrencilere Sosyal Destek Yardımı projesiyle 750 TL'lik yardım yapılıyor. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen her genç başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrenciler, pendik.bel.tr WEB sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesini forma yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. Bugün başlayan başvurular pendik.bel.tr üzerinden yapılıyor ve 17.10.2021 Perşembe Saat 23.59 tarihine kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yardımları ailelerinin hesaplarına yatırılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından müjdeyi vererek Sosyal Destek Yardımı kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapılacağını duyurdu. Başkan Ahmet Cin, "Bu yıl üniversiteyi kazanan sevgili gençler! Pendik'te oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Pendik Belediyesi resmi WEB sitesindeki Yeni Üniversiteli Destek Formu'nu hemen doldurun. Belediyemizin 750 TL desteği hesabınıza gelsin. Aramızda kalmasın, herkes bilsin; Ne Varsa Pendik'te Var." diyerek gençlere seslendi.

Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek

Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek
İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Son Dakika Haberleri
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