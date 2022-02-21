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Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

Demirören Haber Ajansı, Tezcan Solmaz - Güncel
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Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

DÜZCE'de, inşaat firmasında çalışan Tolga Y., pencereyi açarken dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü.

DÜZCE'de, inşaat firmasında çalışan Tolga Y., pencereyi açarken dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü. Yaralanan Tolga Y. tedavi altına alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerindeki 3 katlı iş merkezinde meydana geldi. Hava almak için ikinci kattaki iş yerinin penceresini açmaya çalışan Tolga Y., dışa doğru açılan pencereyi itti. Bu sırada dengesini kaybeden Tolga Y. aşağı düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Tolga Y.'ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Y. tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

Pencereyi açarken ikinci kattan düştü

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Rasim Betir, İnşaat, Düzce, Güncel, Haberler

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