PENCEREDEN DÜŞEN 15. YAŞINDAKİ SIRAÇ, HAYATA TUTUNAMADI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Sıraç Öz, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Sıraç Öz, tedavi gördüğü hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Acı olay geçen hafta çarşamba günü Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında açık olan pencereden aşağı düşen Sıraç Öz, ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Sıraç Öz, yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu sırada Sıraç'ın annesi Cansu ve babası Soner Öz, sosyal medyadan çağrıda bulunarak umutlarının hiç kesmediklerini belirterek, evlatları için dua edilmesini istedi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sıraç Öz, dün yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı