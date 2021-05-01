Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın ailesine acı haber ulaştı
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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın ailesine acı haber ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın Kuzeyi'ne düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı.

Irak'ın Kuzeyi'ne düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken şehidin ağabeyi Remzi Toprak, "Allah kimsenin evine ateş düşürmesin" dedi.

Irak'ın Kuzeyi'nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı'nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak şehit oldu. Şehidin Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştırıldı. Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Şehit Müslüm Toprak'ın ağabeyi Remzi Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçimiz yanıyor. Velakin güçlüyüz. İnşallah kardeşimiz şehit oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Rabbim bizi onun şefaatine nail eylesin. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Dilerim ki herkes sağ salim evine gelsin. Evlatlarımız acı çekmesin. Hainlere Allah fırsat vermesin. Onların uzattığı her şey taş olsun. Vatan sağ olsun" dedi.

Hakkari'de şehit düşen Müslüm Toprak'ın cenaze töreni, öğlen 14: 00 gibi Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak'ta bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. - İSTANBUL

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın ailesine acı haber ulaştı
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın ailesine acı haber ulaştı
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın ailesine acı haber ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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