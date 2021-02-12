Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi

12.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:15

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

MSB: Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.

MSB: Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu, örgütün bölgedeki varlığı ağır darbe aldı.

Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şevki Yaşacan

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