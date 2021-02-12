Pençe Kartal-2 Harekatında 33 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
MSB: Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.
MSB: Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu, örgütün bölgedeki varlığı ağır darbe aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şevki Yaşacan