Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün 3 askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir askerin kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA