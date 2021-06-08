Pelin Karahan: Kıbrıs'ın sıcağı çok yordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pelin Karahan: Kıbrıs'ın sıcağı çok yordu

Pelin Karahan: Kıbrıs'ın sıcağı çok yordu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Karahan, "Biz gelirken Kıbrıs çok sıcaktı, zor oluyordu ama güzeldi.

Karahan, "Biz gelirken Kıbrıs çok sıcaktı, zor oluyordu ama güzeldi. Beni bir tek Kıbrıs'ın sıcağı yordu" diye konuştu.

"Bu zamana kadar canlandırdığım en zor karakterlerden biri" diyen Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem Yüzyıl'dan daha zor, savaş var. Psikolojik olarak da zorlanıyoruz. Tarihe meraklı değildim, oldum diziler sayesinde." Bedri Güntay, akşam saatlerinde çocuklarıyla iskeleye gelip dolaşırken, Karahan'ın ise ev işleriyle ilgilendiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Enes Ünal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pelin Karahan: Kıbrıs'ın sıcağı çok yordu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 10:08:37. #1.13#

title