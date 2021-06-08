Pelin Karahan: Kıbrıs'ın sıcağı çok yordu

Karahan, "Biz gelirken Kıbrıs çok sıcaktı, zor oluyordu ama güzeldi.

Karahan, "Biz gelirken Kıbrıs çok sıcaktı, zor oluyordu ama güzeldi. Beni bir tek Kıbrıs'ın sıcağı yordu" diye konuştu.

"Bu zamana kadar canlandırdığım en zor karakterlerden biri" diyen Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem Yüzyıl'dan daha zor, savaş var. Psikolojik olarak da zorlanıyoruz. Tarihe meraklı değildim, oldum diziler sayesinde." Bedri Güntay, akşam saatlerinde çocuklarıyla iskeleye gelip dolaşırken, Karahan'ın ise ev işleriyle ilgilendiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet