Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a 'hayali parfüm' davası

BAKIRKÖY 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın gerisinde, 2 yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor.

BAKIRKÖY 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın gerisinde, 2 yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor. İddianameye göre soruşturma, Ağustos 2019'da CİMER'e yapılan 'hayali ihracat' ihbarıyla başlatıldı. Harekete geçen ekipler, firmanın geriye dönük işlemlerini mercek altına aldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre; Bedri Güntay'a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi, E. Kimya AŞ'ye ait 6 ayrı ihracat beyannamelerini birebir kopyaladı. E. Kimya'nın gerçekte yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına oluşturulan beyannamede 3.6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Firma bu sayede 3.7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı.

Savcılığın iddiası; gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde. 18 yıla kadar hapsi istenen 7 sanık, ekim ayında yapılacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Haberim yok

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bedri Güntay (38), "Firma olarak mağdur durumdayız. Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü'nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir" dedi.

Holding bünyesinde dört şirketin olduğunu ve 4 bine yakın kişinin çalıştığını belirten Güntay, "Aylık yaklaşık 20 milyon TL fatura kesen bir şirket olarak böyle bir işe tevessül etmemiz mantık dışıdır" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet