Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a 'hayali parfüm' davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a 'hayali parfüm' davası

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a 'hayali parfüm' davası
Hürriyet - Haberler | Magazin

BAKIRKÖY 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın gerisinde, 2 yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor.

BAKIRKÖY 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın gerisinde, 2 yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor. İddianameye göre soruşturma, Ağustos 2019'da CİMER'e yapılan 'hayali ihracat' ihbarıyla başlatıldı. Harekete geçen ekipler, firmanın geriye dönük işlemlerini mercek altına aldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre; Bedri Güntay'a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi, E. Kimya AŞ'ye ait 6 ayrı ihracat beyannamelerini birebir kopyaladı. E. Kimya'nın gerçekte yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına oluşturulan beyannamede 3.6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Firma bu sayede 3.7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı.

Savcılığın iddiası; gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde. 18 yıla kadar hapsi istenen 7 sanık, ekim ayında yapılacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Haberim yok

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bedri Güntay (38), "Firma olarak mağdur durumdayız. Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü'nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir" dedi.

Holding bünyesinde dört şirketin olduğunu ve 4 bine yakın kişinin çalıştığını belirten Güntay, "Aylık yaklaşık 20 milyon TL fatura kesen bir şirket olarak böyle bir işe tevessül etmemiz mantık dışıdır" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Oğuzhan Asiltürk
Magazin Düm Tek Tek Diana Spencer Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'a 'hayali parfüm' davası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 08:41:35. #1.14#

title