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Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti neden boşanıyor?

Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti neden boşanıyor?
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Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son günlerde ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada birlikte görünmemeleri ve bazı paylaşımların silinmesi, "Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan gerçekten ayrıldı mı, neden? İşte merak edilenler…

Uzun süredir evli olan ve sosyal medyada paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla tanınan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son günlerde ayrılık iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Özellikle sosyal medya hesaplarındaki bazı değişiklikler ve çiftin birlikte görünmemesi, "Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti neden boşanıyor? İşte, detaylar…

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN AYRILDI MI?

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, bu kez özel hayatlarıyla gündemde. 2016 yılında evlenen ve 2019'da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edildi. "Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?" sorusu, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti neden boşanıyor?Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı

İddiaya göre, çiftin yaklaşık bir ay önce ayrı evlerde yaşamaya başladığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında birlikte olan paylaşımlar silinmemiş olsa da, çiftin uzun süredir birbirinden uzak bir yaşam sürdüğü ifade ediliyor. Boşanma kararının yaz sonuna ertelendiği, bu sürecin devam eden bir reklam anlaşması nedeniyle planlandığı da gelen bilgiler arasında.

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN NEDEN BOŞANIYOR?

Çifte yakın kaynaklar, boşanma sebebinin aldatma ya da üçüncü bir kişi değil, çiftin arasında giderek artan uyumsuzluk ve tahammülsüzlük olduğunu belirtiyor. Her iki taraf da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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