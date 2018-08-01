Pelin Akil'le Evli Olan Anıl Altan Evlilik Yıl Dönümlerini Sosyal Medyadan Kutladı

Ekranların sevilen yüzleri Pelin Akil vve Anıl Altan çiftinin 31 Temmuz günü 5 evlilik yıl dönümleriydi. Bunun üzerine Anıl Altan sosyal medya hesabından romantik sözlerle yıl dönümlerini kutladı.

''ZAMAN SENİNLE DURMUŞ''

Yaptığı paylaşımda Altan, ''Zaman seninle durmuş ve senden sonra çokta önemli olmasa da Dünya da seninle geçirdiğim insanlığın kullandığı zaman birimine göre 5. Senemiz ama seninle her anımız yeni,heyecanlı...geride kalan bir şey yok hep kattıklarımız,birbirimizden öğrendiklerimiz,beraber büyüdüğümüz,güldüğümüz ve kalbimizin birlikte attığı nice 5 senelere güzel karıcığım'' diyerek takipçileri ile paylaştı.