Pelin Akil koronavirüs mü oldu? Pelin Akil sağlık durumu ne?

Geçtiğimiz günlerde mayoyla karın üzerine atladığı anları paylaşan oyuncu Pelin Akil, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran 2 çocuk annesi oyuncu, "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" temennisinde bulundu. Pelin Akil sağlık durumu ne? Pelin Akil koronavirüs mü oldu?

PELİN AKİL KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

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