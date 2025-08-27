Pelin Akil boşandı mı?

Pelin Akil boşandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Arka Sıradakiler" dizisinin çekimlerinde yolları kesişen Pelin Akil ve Anıl Altan, dostluklarını zamanla aşka dönüştürerek 2016'da nikâh masasına oturdu. Çift, 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızlarına kavuşarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Uzun süre magazin gündeminde uyumlu birliktelikleriyle örnek çift olarak anıldılar. Peki, Pelin Akil boşandı mı?

"Arka Sıradakiler" setinde tanışıp 2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklayarak ailelerini büyüttü. Yıllarca uyumlarıyla dikkat çeken ikili, son dönemlerde ise haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla konuşulmaya başlandı.

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN EVLİLİKLERİNİ NOKTALADI

"Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışarak 2016'da evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklamıştı. Yıllarca uyumlarıyla örnek gösterilen çift, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ayrılık iddialarıyla konuşuluyordu. Geçtiğimiz ay Pelin Akil, evlerini ayırdıklarını açıklamıştı. Bugün ise çiftin resmen boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ SETTE BAŞLAYAN AŞK TAÇLANDIRMIŞTI

Dostluklarını aşka dönüştürerek 2016'da nikâh masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019'da ikiz kızlarıyla birlikte ailelerini büyütmüşlerdi. Magazin dünyasında uyumlu birliktelikleriyle uzun süre örnek gösterilen çift, son zamanlarda ayrılık söylentileriyle gündemden düşmedi.

Pelin Akil boşandı mı?

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK OLDU

Geçtiğimiz ay bir etkinlikte basının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama çocuklarımız için hep birlikte olacağız. Birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız fakat bu başka anlamlara çekilmesin" diyerek evliliklerinde yaşanan süreci açıklamıştı.

RESMİ OLARAK BOŞANDILAR

Uzun süredir ayrı yaşayan çiftten bugün yeni bir gelişme geldi. Pelin Akil'in ayrılık sözlerinin ardından, ikilinin resmi olarak boşandığı öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev şirkete kayyum! Patron gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.