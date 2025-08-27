Pelin Akil boşandı mı?

"Arka Sıradakiler" setinde tanışıp 2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklayarak ailelerini büyüttü. Yıllarca uyumlarıyla dikkat çeken ikili, son dönemlerde ise haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla konuşulmaya başlandı.

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN EVLİLİKLERİNİ NOKTALADI

"Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışarak 2016'da evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklamıştı. Yıllarca uyumlarıyla örnek gösterilen çift, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ayrılık iddialarıyla konuşuluyordu. Geçtiğimiz ay Pelin Akil, evlerini ayırdıklarını açıklamıştı. Bugün ise çiftin resmen boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ SETTE BAŞLAYAN AŞK TAÇLANDIRMIŞTI

AYRILIK İDDİALARI GERÇEK OLDU

Geçtiğimiz ay bir etkinlikte basının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama çocuklarımız için hep birlikte olacağız. Birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız fakat bu başka anlamlara çekilmesin" diyerek evliliklerinde yaşanan süreci açıklamıştı.

RESMİ OLARAK BOŞANDILAR

Uzun süredir ayrı yaşayan çiftten bugün yeni bir gelişme geldi. Pelin Akil'in ayrılık sözlerinin ardından, ikilinin resmi olarak boşandığı öğrenildi.