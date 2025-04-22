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Pelin Akil boşandı mı?

Pelin Akil boşandı mı?
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Pelin Akil ile Anıl Altan, boşanma iddialarıyla gündemden düşmüyor. Peki, Pelin Akil boşandı mı?

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl sonra ikiz kızlarını kucaklarına almıştı. İkili, kızlarına Alin ile Lina adını vermişti. Peki, Pelin Akil boşandı mı?

PELİN AKİL BOŞANDI MI?

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Pelin Akil, daha önce yaptığı açıklamada "İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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