Pelin Akil-Anıl Altan'ın ikizleri reklam yüzü oldu
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Pelin Akil-Anıl Altan'ın ikizleri reklam yüzü oldu

Ünlü oyuncular Pelin Akil-Anıl Altan'ın 14 aylık ikizleri Lina ve Alin bir reklam filmi için anne babaları ile beraber kamera karşına geçtiler.

Pelin Akil-Anıl Altan'ın ikizleri reklam yüzü oldu
04.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:41

Ünlü oyuncular Pelin Akil-Anıl Altan'ın 14 aylık ikizleri Lina ve Alin bir reklam filmi için anne babaları ile beraber kamera karşına geçtiler. İkizlerin kamera karşısındaki rahat tavırları "Aileden oyuncular" dedirtti.

Ünlü oyuncular Pelin Akil-Anıl Altan'ın 14 aylık ikizleri Lina ve Alin Sleepy külot bez serisinin yeni reklam yüzü oldular. İlk kez birlikte kamera karşısına geçen sevimli ikizler Alin ve Lina, rahat ve uyumlu halleriyle "Aileden oyuncular geleceğin yıldızları olmaya şimdiden adaylar" dedirttiler. Normalleşme sürecinin başladığı dönemde çekilen reklam filminde; tüm ekip için hijyen ve sağlık tedbirleri en üst düzeyde tutuldu. Aile olarak ilk kez profesyonel olarak kamera karşısına geçen dörtlünün reklam videosu ile ev halleri herkesi eğlendirdi. Reklam yüzü olan sevimli ikizler ve tanınmış oyuncular olan anne-babaları yüzü olan çift Eruslu Pazarlama Direktörü Bilge Gürlesin eşliğinde Zoom üzerinden gerçekleşen online bir toplantısı aracılığıyla basın mensupları ile buluştu.

Pelin Akil: "Çekimlerde de hiç zorlanmadık"

Pelin Akil, " Reklam filminin çekimleri doğal akışında gerçekleşti, kurgu gibi olmadı. Bu açıdan çekimlerde de hiç zorlanmadık. Çocuklarım ile oynadığım bu reklam filmini tekrar tekrar izliyorum. Benim için çok anlamı olan bir reklam, izlemeye doyamıyorum" dedi.

"ikizler yerinde hiç durmuyor"

Alin ve Lina'nın artık çok hareketlendiğini ve yerlerinde durmadıklarını belirten Anıl Altan ise sözlerin şu ifadelerle devam etti: "Malum ikizler büyüdü, oldukça da hareketlendiler. Birisini bezlerken öbürü kaçıyor. Külot bezi değiştirirken hızlıca hareket edebiliyorum ve onların da hızına yetişebiliyorum. O kadar hızlılar ki inanamıyorum".

"Karantina sürecini evde çocuklarla geçirdik"

Pelin ve Anıl Altan çifti, "Karantina sürecini evde çocuklarla geçirdik ve gerçekten hayatımızda çok bir şey değişmedi. Onlar sayesinde anda kaldık, meşgul olduk, keyif aldık. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bu dönemde annelerimizin çok büyük desteği oldu. Tabii ki sokağa çıkmayı, arkadaşlarımızla olmayı, tiyatro seyretmeyi de çok özledik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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