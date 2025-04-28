Peker Açıkalın hasta mı, sağlık durumu ne?

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, hastanelik oldu. Hasta yatağından paylaşımda bulunan Açıkalın; "Hayatı ciddiye almak lazım" dedi. Peki, Peker Açıkalın hasta mı, sağlık durumu ne?

PEKER AÇIKALIN HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NE?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Peker Açıkalın, son günlerde sağlık durumu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öne sürüldü. Ancak Peker Açıkalın, bu iddiaları bizzat yalanladı.

Doktoruyla birlikte yaptığı açıklamada, "Yalan yanlış haberlere inanmayın. Sağlığım yerinde, konuşmamda ve yürümemde herhangi bir problem yok." ifadelerini kullanan Açıkalın, hayranlarına rahatlatıcı bir mesaj verdi.

Öte yandan, Peker Açıkalın hastane odasından yaptığı bir paylaşımda damarlarının bulunamadığını ve bu nedenle iğneyle müdahale edildiğini esprili bir dille anlattı. Bu paylaşım, hayranları arasında kısa süreli bir endişe yaratsa da, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.