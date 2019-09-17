Pekçok nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı pek çok mu pekçok mu?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "pek çok". Peki, pekçok nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı pek çok mu pekçok mu yazılır? Bitişik mi ayrı mı yazılır?
Pek çok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Pek çok nasıl yazılır? Pek çok mu pekçok mu? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
PEK ÇOK NASIL YAZILIR? PEKÇOK MU PEK ÇOK MU?
Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı PEK ÇOK şeklindedir.
Sıfat olan pek çok kelimesini anlamı: Yeterinden fazla, bir hayli
pekçok yanlış yazılışı
aferin doğru yazılışı
PEK ÇOK İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır." - İbrahim Alâeddin Gövsa
Size bu konuda pek çok örnek verebilirim.
PEK KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?
Eski Türkçe bek veya pek sözcüğünden evrilmiştir.
bek "sabit, sağlam, muhkem, sıkı, katı, korunaklı" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]