Pekçok nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı pek çok mu pekçok mu?

17.09.2019 13:48

Pek çok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Pek çok nasıl yazılır? Pek çok mu pekçok mu? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PEK ÇOK NASIL YAZILIR? PEKÇOK MU PEK ÇOK MU?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı PEK ÇOK şeklindedir.

Sıfat olan pek çok kelimesini anlamı: Yeterinden fazla, bir hayli

pekçok yanlış yazılışı

aferin doğru yazılışı

PEK ÇOK İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır." - İbrahim Alâeddin Gövsa

Size bu konuda pek çok örnek verebilirim.

PEK KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Eski Türkçe bek veya pek sözcüğünden evrilmiştir.

bek "sabit, sağlam, muhkem, sıkı, katı, korunaklı" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]